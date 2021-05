Nejlepší krátké filmy míří za diváky. Představí se i Pucinka Jiřího Mádla

Rozvolnění hygienických opatření po dlouhých měsících otevřela česká kina. Diváky do sálů tak zve i 16. ročník Pragueshorts Film Festival. Od 2. do 27. června jim nabídne to nejlepší z krátkých filmů z celého světa. Akci organizuje společnost Film Servis Festival Karlovy Vary, pořadatel Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary.