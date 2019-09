Nabarvené ptáče získalo v Benátkách od studentů cenu UNICEF

„Cena je fantastická ve dvou ohledech. První je, že jsem ji obdržel od mladých lidí. To je pro mě skvělá zpráva, že jsou to mladí lidé tímto způsobem schopni ocenit. Druhý fantastická věc na tom je, že ta cena je vlastně za ochranu práv dětí. A někteří kritici píší, že ten film je jenom o brutalitě a násilí, ale ti mladí lidé v tom viděli přesně to, s čím jsem do toho šel, tu naději, světlo a humanitu. Takže vlastně vytvořili protiváhu názoru některých lidí,” řekl Marhoul.