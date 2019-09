Václav Marhoul: Reprezentujeme Česko. Chci si to užít

Až v roce 2006. Během komunismu byla zakázaná, v Česku poprvé vyšla v roce 1993 a tehdy mi unikla. Jeden z mých přátel mi o patnáct let později řekl, že četl skvělý román od Jerzyho Kosińského. To jméno jsem znal díky filmu Byl jsem při tom. Tak jsem vyslal svou asistentku, aby mi Nabarvené ptáče koupila, a po třech stránkách jsem se rozhodl, že by z toho měl být film.

Ano, Polsko má s tou knihou problém kvůli samotnému Kosińskému. On byl velmi komplikovaná osoba, dobro a zlo v jednom těle, lidem pomáhal i ubližoval. Byl to klaun. Lhal, vtipkoval…

Nabarvené ptáče vyšlo v roce 1965 v USA a podle mne v době vydání knihy chtěl, aby se na něj zaměřila pozornost, a tak těm naivním Američanům řekl, že to je jeho autobiografie. A oni tomu věřili a z knihy se stal bestseller. Když pak Kosiński v osmdesátých letech přijel do Varšavy, vesničané z jihu Polska mu dali najevo, že lže.

Jenže Poláci si myslí, že ta kniha je přímo o nich. To ale není. Ani v ní, ani v mém filmu není naznačeno, že by se něco odehrávalo v Polsku. Kosiński píše, že vesničané mluví velmi zvláštním jazykem. Přesto představuje Nabarvené ptáče v Polsku problém. Volal jsem šestnácti tamním produkčním společnostem kvůli koprodukci a všechny odmítly. Stále nemáme ani polského distributora.

Bohužel ano. Jsem typický Čech, to znamená, že jsem zčásti Slovan, Němec a Žid. Část židovské rodiny mé matky žila na přelomu devatenáctého a dvacátého století ve Vídni a vím, že osmnáct jejích členů zemřelo v Treblince v roce 1943. O svých židovských kořenech jsem dlouho nevěděl, můj děda o nich nikdy nemluvil, až do posledního večera svého života.

Měl jsem pocit, že kdyby ten příběh byl v barvě, nebyl by pravdivý. Nemyslím věrný, ale pravdivý. V barvě by příběh ztratil určitého ducha.

To ne. Spíš na to měly vliv dokumenty o druhé světové válce. Většina z nich je černobílá a my jim věříme, jsou věrné. Můj film je fikce, ale černobílá zvýrazňuje pocit, že se to mohlo stát.