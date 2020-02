Na svatého Patrika vystoupí v Praze řada skupin i komiků

V klubu Rock Café zahrajou večer slovinští Happy Ol‘ McWeasel svou verzi celtic punku, dále vystoupí českobudějovická punková parta Pirates of the Pubs, která nedávno vydala nové album Still on the Road, a rezidentní umělec irských oslav v Praze Travis O’Neill. Kromě muziky se návštěvníci mohou těšit také na Underground Comedy Praha.