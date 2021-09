Na odvážné desce slovenské zpěvačky Mikulcové se podíleli Lipa, Bárta či König

„Musím říct, že pro mne bylo napsání obou textů do projektu Fúzie docela oříšek. Zuzana a její chlapci se svižně pohybují v žánrových vodách, které pro mne byly donedávna docela neprozkoumané. A oba texty vznikaly dlouho a v mnoha různých verzích, aby se pak najednou vylouply v té finální během okamžiku. Byla to pro mne velká lekce v otevřenosti i v důvěře, že to dobře dopadne. Což se nakonec i stalo. A rád bych Zuzce a celému projektu Fúzie poděkoval za nevšední zážitky a nečekaná propojení. Jsem moc rád, že jsem se něčeho takového mohl zúčastnit,“ řekl König.