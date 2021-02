Na Marilyna Mansona se valí problémy, čelí obviněním z násilí, zneužívání i manipulace

„Člověk, který mě zneužíval, se jmenuje Brian Warner, známý také jako Marilyn Manson. Navázal se mnou vztah, když jsem byla ještě teenagerka, a roky mě strašlivě zneužíval. Vymýval mi mozek a manipuloval mnou, abych se mu podřídila,“ napsala Woodová na Instagram.

Jejich vztah byl od začátku kontroverzní, například už jen kvůli věkovému rozdílu mezi nimi. Chodit spolu začali, když bylo herečce osmnáct a hudebníkovi šestatřicet let. V roce 2010 se zasnoubili, krátce poté se ale jejich vztah rozpadl.

V průběhu let se šířily zvěsti o násilí ze strany Marilyna Mansona. Woodová ale hovořila jen o toxickém vztahu s mužem, který proti ní údajně používal sexuální násilí. Až dosud nicméně jeho jméno nezveřejnila.

Když k tomu na začátku února došlo, její slova otřásla Hollywoodem. Na to konto ji podpořilo mnoho hvězd. Její přiznání rovněž vedlo další ženy k tomu, aby zveřejnily, že byly oběťmi Mansonova násilnického konání. Jsou mezi nimi mimo jiné Ashley Lindsay Morganová, Sarah McNeillyová a Ashley Waltersová.

Své k tomu napsala i bývalá herečka, modelka a striptérka Jenna Jamesonová. Chodila s Mansonem v roce 1997, když se setkali na premiéře životopisného filmu Soukromé neřesti.

„Náš vztah byl divný. Nevycházeli jsme dlouho ven. Rozešla jsem se s ním poté, co mi nonšalantně řekl, že sní o tom, že mě upálí zaživa. Pokud jde o postel, rád mě kousal. Bylo to znepokojující,“ řekla v rozhovoru pro Daily Mail.

Jamesonová ve své biografii zmiňuje, že zpěvák byl dětinský a že jeho tělo bylo zjizvené a zraněné po sebepoškozování. Kromě toho užíval léky proti bolesti a kokain.

Mansonova reakce

Marilyn Manson reagoval oficiálním prohlášením. „Poslední obvinění jsou hrozným zkreslením reality. Mé důvěrné vztahy byly vždy navázány na základě vzájemného souhlasu partnerů se stejnými zájmy a nelibostmi. Bez ohledu na to, jak a proč dnes někteří chtějí falšovat minulost, je to pravda,“ napsal.

Problémy se na něj ale valí dál. V důsledku Woodové příspěvku vydavatelská společnost Loma Vista Recordings, u níž natočil svá poslední dvě alba, oznámila, že nemá v úmyslu pokračovat s ním dál v práci.

„Ve světle znepokojivých obvinění Evan Rachel Woodové a dalších žen, které označují Marilyna Mansona za svého mučitele, Loma Vista s okamžitou platností ukončuje propagaci alb Marilyna Mansona. Kvůli uvedeným skutečnostem jsme se také rozhodli, že s ním v budoucnu nebudeme spolupracovat na žádném dalším projektu,“ stojí v prohlášení.

Corey Feldman trpěl dvacet let

Další údajnou obětí Marilyna Mansona je devětačtyřicetiletý herec Corey Feldman. Na sociálních sítích sdělil, že jím byl Manson posedlý. „Popadl mě před davem a políbil mě. Tu rtěnku jsem celou noc nemohl setřít,“ napsal.

V příspěvku na Instagramu obvinil Mansona z psychického a emocionálního zneužívání, které trvalo dvě desetiletí. Napsal dlouhý příspěvek popisující Mansonova údajná zneužívání. Vyprávěl také o tom, jak se mu pokusil pomoci, když se na konci 90. let snažil zůstat střízlivý. Rovněž se na něm údajně dopustil mnoha manipulací a líbal ho na veřejnosti. V průběhu let s ním prý Manson zacházel „jako se svou hračkou“. Měl mu také nabídnout drogy.

S Mansonem se setkal během turné Mechanical Animals v roce 1998. „Byl to jen začátek mé noční můry. Je mnou posedlý už více než dvě desetiletí!“ dodal. Uvádí to prý mimo jiné Mansonova autobiografická kniha The Hard Road From Hell, ve které se jméno herce objevuje na několika místech.

V loňském roce Feldman produkoval dokument (My) Truth: The Rape of Two Coreys. V něm obvinil několik lidí z filmového průmyslu ze sexuálního obtěžování a pedofilie, včetně Charlieho Sheena.

Hudebník a herec

Dvaapadesátiletý Marilyn Manson se narodil jako Brian Hugh Warner. Je zakladatelem a zpěvákem skupiny Marilyn Manson & The Spooky Kids, později známé jako Marilyn Manson. Jeho pseudonym je odvozen ze jmen filmové hvězdy Marilyn Monroe a zločince Charlese Mansona. Jeho hudební kariéra začala v roce 1989. Na kontě má jedenáct studiových alb, když dosud poslední We Are Chaos vyšlo loni.