Na Letní Letné o překonávání vlastních mezí

Je to vlastně one man show akrobata Lucha Smita, v němž polemizuje s možnostmi cirkusu, ať už ho nazýváme tradičním, či novým. Podle něho se prostředky nemění, cirkus je jen jeden. Dokazuje to rychlým střídáním tradičních akrobatických čísel od žonglování přes akrobacii na laně až k hravé kuchařské show na balanční plošině.