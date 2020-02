Na festivalu Spectaculare vystoupí Portico Quartet

Portico Quartet se dal dohromady v roce 2005 a už jeho debutová deska Knee-Deep In The North Sea, na které byly patrné zkušenosti s hraním na ulici, uspěla. Byla nominována na cenu Mercury. Skupina pak podepsala kontrakt se značkou Petera Gabriela Real World, na kterém vydala následující dvě alba Isla a Portico Quartet. Na těch se už projevila snaha o temnější propracovanější kompozice na pomezí ambientu a jazzu s výraznými repetitivními strukturami melodických perkusí a linkami saxofonu.

Na tři roky staré desce Art In The Age Of Automation se zase skupina vrátila k staršímu pojetí. Deska, která ambient, repetitivní struktury a postupy filmové hudby, spojovala s hybným na perkusích postaveným jazzrockem, jaké přinášela deska Gongu Gazeuse, pronikla do čela britského jazzového žebříčku. Loni na ni navázalo podobně pojaté album Memory Streams. I na něm se objevují plochy a opakující se motivy melodických perkusí spolu s linkami saxofonu a hybnými rytmy.