Mydy Rabycad: Digitální doba je uspěchaná a chladná

Před vydáním alba Numbers se někteří členové vypravili za svými projekty. Zpěvačka Žofie Dařbujánová vydala jako Zofie Dares minialbum High on Being, klávesista a producent Nero Scartch přidal ke svému sólovému debutu Piece Of My Life (2015) dva singly a bubeník Tomáš Konůpka poslal s projektem Android Asteroid do světa album Amoeba.