Muff křtili Fatalust skromně a pálenkou

Ve středu večer opět ukázala, že bezchybně zvládá přechody ve formách v různých pořadí nástrojů, jak je to pro ni typické. Muzikální genialita všech hráčů je nesporná, ale dvacet let společného hraní je na jejich projevu ještě zřetelnější. Sehranost, kterou by si kdejaká kapela mohla jen přát, je prostě neskutečná výhoda.