Motörhead. Film o průkopnících metalu se bude točit příští rok

Příběh začne jeho dětstvím v Anglii a prvním kontaktem s velkým světem rocku, kdy dělal bedňáka Jimimu Hendrixovi. Zkoušel si i svá první vystoupení, ale nebyl známý až do své třicítky. Když založil Motörhead, svět oslovil zběsile rychlý a hlasitý rokenrol, který byl v opozici k vlně velmi sofistikované hudby konce sedmdesátých let, jakou hráli Queen či Pink Floyd.

Skupina vydala 22 studiových alb, 10 živáků a 12 kompilací. Nejslavnější byli v osmdesátých letech, kdy bodovali v hitparádách - alba Overkill, Bomber a Ace of Spades a živák No Sleep 'til Hammersmith vstoupily do dějin.