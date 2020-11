Monkey Business o nové desce: Témata lásky a stárnutí nám nestačí

Několik dnů před vydáním alba jste uveřejnili klip k písni Do It! (If You Don’t Have Any Children). Hraje v něm Jiří Langmajer, který chystá atentát na politika. Nakonec ho ale neuskuteční. Je politický či společenský charakter vlastní celému albu?

Ruppert: Je to spíš společenská deska. Politické album, to zavání angažovaností. My angažovaní jsme, ale jen v tom smyslu, že se jako lidé, kteří dělají hudbu upřímně, nemůžeme vyhnout situacím, okolnostem a náladám kolem nás.

Kdyby byla společenská situace v naší zemi jiná, skládali bychom písničky s jiným textovým obsahem. Ostatně před deseti dvanácti lety byly o něčem úplně jiném.

Teď nám ale přijde, že přituhlo. A nejenom u nás. Můžeme se bavit o Polsku, Maďarsku, Turecku, Americe a dalších zemích. Žijeme v době zvedající se vlny politického populismu, který je velmi nebezpečný. Nemůžeme k tomu mlčet. Proto se to promítá do naší tvorby.

Ale zrovna Do It! (If You Don’t Have any Children) bereme jako nadsázku. Je o tom, že člověk může být hodně naštvaný a odhodlaný něco zásadního udělat. Pokud má ale doma děti, což je případ členů naší kapely, tak do toho nepůjde.

Holý: Byť se to nemusí na první pohled jevit, mnoho našich písniček je společenských. Na rozdíl od jiných kapel, které hrají podobný styl a společenské věci v textech neřeší. My se snažíme, aby nebyly jenom zábavné, ale aby byly o něčem.

Už deska Bad Time For Gentlemen z roku 2018 byla dost společenská. Tahle je ještě víc, i když v ní nechybí nadhled, humor a ironie. Není možné skládat jen písničky o lásce nebo stárnutí, když se kolem nás děje to, co se děje. Jde jen o to, aby to nebylo příliš mentorské nebo otravné. Dotýkáme se různých témat, ale po svém.

Monkey Business Foto: Jan Janda

Může umělec něco změnit?

Ruppert: Všichni můžeme něco změnit. Každý z nás je důležitý, každý hlas ve volbách je důležitý. Postoj člověka je jeho občanská věc.

Když se vyjadřuju k politické či společenské situaci na sociální síti, nevyjadřuju se jako zpěvák skupiny Monkey Business, ale jako občan této země, kterému není lhostejné, kam se dostala. Zároveň jsem optimista a věřím, že to nebude dlouho trvat a dostaneme se do lepších časů.

Co si myslíte o negativním postoji některých lidí i politiků k umělcům?

Ruppert: Nikdy by mě nenapadlo napadat nějakou profesi. Lidé, kteří posílají umělce k lopatám, to ale dělají. Mají pocit, že jejich práce má větší hodnotu než práce někoho jiného. Zavání mi to brutálním komunismem a třídním bojem, a bohužel ho přiživuje prezident Miloš Zeman. Vytvořil u nás svár mezi inteligencí a pracujícími lidmi.

Já ho ale nevidím. Když někdo dělá svou práci a dělá ji dobře, je mi úplně jedno, jaká práce to je. Každá má svou hodnotu, ať už je intelektuální, nebo manuální.

Kdo vymyslel název alba Freedom On Sale (Svoboda ve výprodeji)?

Holý: Nápad přišel v hospodě, jako většina věcí týkajících se Monkey Business. Název podle nás odráží stav celosvětového společenství.

Vždycky ale kontrolujeme, aby už stejný název neexistoval. Osobně bych si totiž dovedl představit, že Freedom On Sale už použili třeba U2, Coldplay nebo Suede. Nic takového jsme ale neobjevili. Pro mě vyjadřuje všechno podstatné.

Ruppert: Freedom On Sale vymyslel Roman. Je to název, který padne jako ulitý na tuto dobu. Nemá to nic společného s covidem-19, je to reakce na globální situaci celé planety.

Mám pocit, že svoboda je v ohrožení, že si s ní hrajeme jako s nějakým zbožím, které nám zůstalo na skladě a my ho dáváme do výprodeje.

Měli jste před zahájením skládání písniček ambici s velmi charakteristickým zvukem kapely něco udělat, nějak ho pozměnit?

Holý: Slovo ambice není přesné, v tomto směru žádnou nemáme. Jde nám o to, abychom byli šťastní z toho, co vyjde. Když na to někdo pozitivně zareaguje, je to odměna navíc.

Přesto si myslím, že zvuk nové desky je současnější. Vydáváme se s ním trochu do oblastí, na které nejsme tak docela zvyklí. Je dost elektronický, jsou v něm melancholie, zvláštní nálady.

Obal alba Foto: Warner Music

Na konci alba je písnička Love Is Hell (Láska je peklo). Ta je dost atypická…

Holý: Po hudební stránce se vymyká nejvíce. Inspirovaly mě k ní návštěvy prodejny IKEA. Představte si chlapa v kocovině, jehož manželka zavelí, že se tam v neděli vyrazí pro dvě poličky. Nakonec se z toho stane několikahodinové martyrium rotování po celém obchodě.

V textu jsou vlastně jen názvy různých sedaček, stolečků, polic a náčiní. V refrénu konstatujeme, že za těchto okolností je těžké udržet láskyplný vztah. Je to velmi ironická skladba.

Máme k ní připravený videoklip. Nápad k němu je tak skvělý, že doufám, že s ním nikdo nepřijde dříve.

Skladba Fathers Fail (Interstellar) - Otcové selžou (Interstellar) - patří k nejkrásnějším, jakou jste kdy napsali. Souhlasíte?

Holý: Máme ji všichni nejraději. Je o vztahu otců k dětem, což je téma, o němž se v kapele často bavíme. V posledních několika desítkách let nepřeje vývoj společnosti tomu vydržet ve vztahu. Feminismus je na takové úrovní, že jsou ženy, a já jim to ze srdce přeju, leckdy soběstačnější než muži. Je to správné, ale občas to odskáče rodina.

Ruppert: Je to nejniternější skladba, jaká kdy v Monkey Business vznikla. Je otcovská. Naše zpěvačka Tereza Černochová v ní nezpívá, kromě mě se zpěvu ujal Roman.

Je silně ovlivněná filmem Interstellar, který spousta lidí chápe jako popkulturní sci-fi. Byl to i můj případ. Pak mě ale náš baskytarista a textař Pavel Mrázek upozornil, že sci-fi je forma pro naprosto stěžejní sdělení. Tím je, že se člověk nikdy nemůže vykašlat na vlastní dítě. Při zpívání té písně jsem se málem rozbrečel, což se mi stalo poprvé.

Holý: Pokoušíme se spojit s režisérem Christopherem Nolanem, aby nám z filmu Insterstellar poskytl nějaké záběry pro videoklip.

Kdy jste stáli naposledy na pódiu?

Ruppert: Na jednom z posledních koncertů festivalu Praha Září v polovině září. Už jsme ale tušili, že přichází špatné období. Bohužel to vypadá, že to byl náš poslední koncert v letošním roce. Mně osobně to velmi chybí, protože kapela Monkey Business je na živých vystoupeních založená.

Holý: Třicet let, každý víkend, jsem někde hrál. Teď to nejde a já mám pocit, jako by mi někdo svázal ruce a hodil do vody. Snažím se být pozitivní, ale jde to těžko. Myslím si, že jsem docela veselý člověk, ale leckdy to na mě padne. Strašně se mi stýská po společných prožitcích s kapelou i po kontaktu s diváky. Žádný online koncert to nenahradí.