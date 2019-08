Mňága a Žďorp, Wohnout, Horkýže Slíže, Lenny, Th!s, Gaia Mesiah a další posunuli Brod 1995 dál

„Vztah k atletickému stadionu v Českém Brodu mám bližší než k ostatním českým festivalovým areálům. Všichni z kapely jsme už dlouhá léta v přátelském kontaktu s lidmi, kteří na něm začali v polovině devadesátých let festival Rock for People pořádat, stejně tak třeba se skupinou Divokej Bill, které dělal později Petr Fořt manažera a ona k festivalu Rock for People neodmyslitelně patří. Proto přiznávám, že se do Českého Brodu vždycky rád vracím,“ řekl Novinkám.cz Matěj Homola, zpěvák a kytarista skupiny Wohnout.