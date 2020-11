Mňága a Žďorp vydá první unplugged album

Mňága koncertovala za nouzového stavu 9. května v hospodě Přístav ve Valašském Meziříčí. „Byl to náš první akustický koncert v životě – bez diváků, s kamerama za zády a navíc v tý podivný atmosféře nemocné společnosti. Ale užili jsme si ho, jak nejvíc to šlo,“ řekl zpěvák Petr Fiala.

První akustický projekt jim dělal největší obavy. „Všichni jsme byli tak trochu pos*aní. Přece jen to bylo poprvé. Třicet let ti za zádama mlátí bubeník a zleva zprava řvou kytary, ale najednou je klídek a všechno je slyšet. Nemusel jsem furt jen řvát a tlačit na pilu, ty písničky jsem si prožil o dost víc osobně. Hospoda Přístav je navíc hned vedle autobusáku, u kterého jsem jako desetiletej kluk bydlel. Hlavou mi letěla hromada věcí a jednou z nich bylo, že jsem fakt rád, že jsem prožil život vyprávěním příběhů do mikrofonu s touhle kapelou.”