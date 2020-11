Miroslav Paleček zhudebnil Seifertovy verše: V jeho básních jsem slyšel melodii

Člověk ale stárne, a tak jsem i já dospěl do stadia, kdy jsem přišel na chuť básním, ale s veršem vázaným. V nich jsem konečně něco jako melodii uslyšel a začalo mě to oslovovat. Nebylo tomu tak u básníků všech, ale například dílo Jaroslava Seiferta pro mne bylo velmi inspirativní.

Pravděpodobně ano. Nejsem žádný znalec jeho díla, to zdaleka ne, ale jeho básně o dětství, rodině nebo rodné zemi jsou mi velice blízké. Cítil jsem v nich mimo jiné i opravdovou dávku vlastenectví, tedy to, co teď už obecně nevidíme a neslyšíme. Dnešní vlastenecké postoje se mi zdají velice vyhraněné.

To mi ostatně doporučil i producent Karel Deniš z vydavatelství Supraphon, které nápad k mé velké radosti vzalo pod svá ochranná křídla a zařadilo do svého edičního plánu.

Na svých vystoupeních už některé písničky z nového alba zpívám, pochopitelně pouze s kytarou, a mám pocit, že i přes zdánlivou jednoduchost to má svůj půvab. Ale nahrávka na cédéčko vyžaduje aranžmá poněkud jiné, vznešenější, něco navíc, co bude beze zbytku sloužit intimnosti a křehkosti básní.

Hodnotit, jaké to bylo a jaký to mělo přínos, musí někdo jiný. Své představy jsem si zatím naplnil a stále ještě naplňuji. Vyšší nebo jiné jsem neměl a nemám, ale půjdu dál.

Byli jsme spolu na jevišti vedle sebe bezmála pětačtyřicet let, což myslím není zase tak málo. Myslím, že jsme už řekli všechno, co jsme spolu říct chtěli. A rozhodně to stálo za to, to mi věřte.