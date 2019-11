Midón. Soul-funkový one-man band připomíná McFerrina i Stevieho Wondera

Midón je jako živý juke-box, zpívá anglicky i španělsky, ovládá několik nástrojů a další umí napodobovat na pusu. Zabrousí občas do latiny, jindy do soulu, funku i jazzové balady.

Desáté album If You Really Want natočil Midón v elitní sestavě s holandským big bandem Metropole Orkest, oceněným Grammy, pod vedením renomovaného amerického skladatele Vince Mendozy, který je několikanásobným držitelem téže ceny a spolupracoval s umělci jako Al Jarreau, Elvis Costello, Laura Mvula a Snarky Puppy.