Michal Němec z kapely Krajina Ró: Nemá smysl dělat hudbu bez ambic

Měl jsem pocit, že bych ke svému životu potřeboval ještě něco jiného než Jablkoň, případně projekt Půljablkoň, který s ní úzce souvisí. Jsem už dost starý a mnoho času nemám. Jablkoň funguje, je zaběhlá. Když do ní přicházeli moji současní spoluhráči, bylo jim dvaadvacet třiadvacet let. Dnes už to jsou pánové, protože čas neuvěřitelně ubíhá.

Ano, na tom je Krajina Ró postavená. Kdybych jí měl šéfovat a skládat pro ni jen já, byla by to zase Jablkoň. Jako prvního jsem oslovil kytaristu Tomáše Frolíka. Bydlím už čtyři roky ve Slaném a on žije nedaleko ode mě. Je to vynikající kytarista a já od začátku věděl, že nová kapela vznikne, pokud na můj nápad kývne. To se stalo.