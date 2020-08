Michal Hrůza natočil nový klip na chorvatském ostrově

„Tato píseň i videoklip jsou o tom, že ve vztahu dvou lidí někdy dochází k takzvanému konci. Už to zkrátka nevede nikam a zdá se, že se to už nikdy nezmění. A právě přes to nikdy existuje předěl – most. Píseň Most přes nikdy osloví každého asi trochu jinak, ale myslím si, že v klipu lze najít věci, které jsme někdy prožili, možná někdy prožijeme,“ popisuje téma skladby její autor Michal Hrůza.