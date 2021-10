Michael Rittstein a jeho Klokaní Tarzan

„Zvířata jsem dělal vždycky, takže se mi to propojuje. Jsou zajímavá tvarově, je okolo nich hromada historek, vidím krtinu a začnu malovat krtky. Jako darwinista sleduji i evoluční vývoj, je pro mě důležité, jak se dělíme o planetu, je to taky jejich domov. Proto je personifikuji, jsem spíš takový bajkář,“ vysvětlil.

Cestovat se mu už ale podle jeho slov nechce. „Chtěl jsem vidět Afriku, ale až v Indii jsem začal vidět obrazy. Už tam jsem si to začal znamenat. Vždycky jsem maloval, co jsem prožil. Tam jsem zjistil, že můžu namalovat jen to, co jsem viděl. Maloval jsem například ležící hinduisty v dekách ve Váránasí, zajel jsem se podívat do Mexika, jehož dějiny jsem jako dítě dychtivě studoval. Všechny civilizační kolébky světa včetně Egypta mají pro mě jakýsi transcendentální rozměr. Chtěl jsem vidět puristickou kulturu Japonska a pak s tím definitivně praštit,“ uvedl.