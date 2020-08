Michael Jackson si o filmové role říkal osobně

Tvůrci snímku X-Men nicméně nikdy vážně neuvažovali o tom, že by Jacksona angažovali. Důvodem bylo to, že nebyl příliš dobrý herec, a navíc bylo studio Fox, jež snímek X-Men produkovalo, přesvědčeno, že Charlese Xaviera má hrát Stewart.

Zajímavé je, že téměř ve stejnou dobu se Jackson pokusil dostat se i do jiného filmu. V roce 2015 Ahmed Best, herec, který ztvárnil Jar Jar Binkse ve filmu Star Wars: The Phantom Menace (1999), přiznal, že jeho postavu si přál Jackson hrát. O tom, že to tak nebude, prý rozhodl sám režisér George Lucas.