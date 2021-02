Mezzosopranistka Štěpánka Pučálková: Neztrácím naději a jsem aktivní

Projekt se jmenuje Europe@ Home a každý umělec reprezentuje svou zemi jejím repertoárem. Když přišla nabídka, okamžitě mě napadlo, že nejlepší by byly Dvořákovy Cigánské melodie, v nichž by mě v několika písních mohl Daniel doprovodit na housle.

Všechny zahraniční zkušenosti mi daly opravdu hodně. Salcburský letní a velikonoční festival i festival Mozartwoche mi přinesly nejen krásné role, ale měla jsem tak možnost se pracovně setkat s významnými osobnostmi operního světa. Věřím, že kdybych neodešla studovat do zahraničí, tyto příležitosti by mě pravděpodobně nepotkaly.

Bude to už skoro rok, kdy nám loni v březnu během generální zkoušky inscenace opery Hugenoti v Semperově opeře intendant oznámil, že se divadlo prozatím do 19. dubna zavírá. Byl to pro nás obrovský šok a neuměli jsme si vůbec představit, že nebudeme hrát. Nikdo z nás netušil, že se to protáhne téměř na celý rok, nyní možná i déle.