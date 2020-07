Mezi McCartneym a Starrem to pořád jiskří

Podle něj McCartney řekl: „Už roky jsem Ringovi říkal, že by bylo skvělé něco udělat, protože jsme toho dohromady mimo Beatles moc neudělali. Jednou večer mi Jeff Lynne, spoluzakladatel Elektric Light Orchestra, navrhl, abych přizval Ringa. A já souhlasil. Tak nějak se to prostě stalo.“

„Písničku Beautiful Night jsem napsal před pár lety. Vždycky se mi líbila, ale přišlo mi, že to není úplně ono. Když se Ringo přidal, hned to bylo jako za starých časů. Uvědomil jsem si, že to mezi námi pořád je,“ sdělil.

Dodal, že i když se kapela rozpadla v roce 1970, pořád si na pódiu s Ringem Starrem rozumí. „S Ringem je to vždycky skvělé. Vždycky to stojí za to. Vždycky je to zábava,“ vysvětlil.