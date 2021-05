Mejdan na každém rohu. Devadesátky zachytí film i TV dokument

Náladu devadesátých let provázelo nevídané třeštění, opilost nekonečnými možnostmi. Filmy byly odvážné, skupiny a festivaly se rodily jako na běžícím pásu, v Praze hráli Rolling Stones a lidé žasli, že může existovat soukromá televize nebo noviny.

Projekt Devadesátky pod vedením filmového producenta Petra Kozy zahrnuje celovečerní film režiséra Radima Špačka a scenáristy Lukáše Csicselyho, šestidílný dokumentární televizní cyklus Jakuba Skalického i knihu hudebního publicisty Radka Diestlera. Autoři nyní prosí veřejnost o případné zasílání různých předmětů, fotografií, audio a video záznamů koncertů, časopisů a dalších memorabilií, zájemci mohou psát na adresu 90ky@kozafilm.com.

Petr Koza, producent a iniciátor celého projektu, zažil devadesátá léta jako dítě a teenager, emocionální impulsy té doby a objevování různých hudebních stylů však pro něj zůstaly klíčové. „Vracím se přes tehdejší hudbu ve vzpomínkách do doby, po které se mi stýská, ale nevím přesně, co bylo za tím vším. A to je pro mě vlastně klíč k otevření toho velkého příběhu a dlouhého vyprávění,” řekl Petr Koza.

„Dalo by se říci, že jde o celkem nedávnou historii, ale čas letí rychleji, než se nám zdá, a od roku 1990 už je to více jak 30 let. Je to jeden z mnoha důvodů se důkladně do té doby ponořit a zachovat tu jedinečnost i pro budoucí generace.“

„Měla by to být nejen vzpomínka na naše mládí, ale i na pocit kolektivní euforie, která tehdy ovládla celou společnost, nic se nezdálo nemožné a optimismus byl k mání zdarma na každém rohu,” doplnil Špaček.

Kurt Cobain během natáčení Unplugged v roce 1993

Film bude rámován příběhem unaveného rockera – padesátníka Franty a jeho dvacetiletého synovce Petra. „Divoký a svižný styl odkazující na náladu devadesátek chceme eklekticky přetavit i do filmu, který tak může na každého působit jinak. Jako analýza, pomník, pohádka, monument, sci-fi či memento,” dodal.

Šestidílný dokumentární televizní cyklus Jakuba Skalického, do jehož základního fundamentu bude patřit také mravenčí práce Radka Diestlera na přípravě knihy o české a slovenské hudební scéně 90. let, která by měla vyjít v příštím roce v nakladatelství 65. pole, zmapuje scénu té doby z více úhlů.