Megadeth vyhodili zakládajícího člena kvůli údajnému sexuálnímu obtěžování

„Tohle rozhodnutí pro nás nebylo lehké, nevíme všechny detaily toho, co se stalo, ale při už tak napjatých vztazích je to, co se zjistilo, dost na to, aby byla další spolupráce do budoucna nemožná,“ uvedla skupina na sociální síti.

David Ellefson však obvinění popírá. Uvedl, že šlo o soukromou komunikaci dospělých, která byla „vytržena z kontextu a zmanipulována tak, aby způsobila co největší škodu mé reputaci, mé kariéře a rodině.“

Také zveřejnil prohlášení dotčené dívky, které uvádí, že nebyla nezletilá a vše se dělo s jejím souhlasem.

Ellefson zakládal Megadeth s Davem Mustainem v Los Angeles v roce 1983. Po Metallice patří k nejznámějším tvrdým kapelám světa. Debutovali v roce 1985 albem Killing Is My Business... and Business Is Good!.

Kytarista a zpěvák Megadeth Dave Mustaine Foto: Milan Malíček, Právo