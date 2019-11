Matka v trapu vidí na dno ženské duše

Po prvotině Taková ženská jako já, kde si ještě tak trochu „vypomohla“ postavou ducha, jehož prostřednictvím tlumočila některé myšlenky a názory, vychází tentokrát Donátová už výhradně z reality a prostřednictvím dvou hlavních hrdinek se noří hluboko do ženské duše.

Titulní matkou je Sylvie. Má dobré, náročné zaměstnání, dvě děti a za muže snad kdysi nadaného, dnes hlavně líného malíře. Nutně by však potřebovala, aby den měl alespoň osmačtyřicet hodin, protože Sylviinými charakteristickými vlastnostmi jsou absolutní spolehlivost a snaha být nejen ve všem v souladu, ale také každému vyhovět. Je pořád dostupná jak na telefonu, tak v pracovních, manželských i rodičovských úkonech, nese onen úděl české ženy, která musí stejně jako příslovečná švédská ocel vydržet všechno.

A pak jednou něco praskne – a matka je v trapu. Uteče od další z řady nepříjemností toho dne, nasedne do taxíku a v něm se seznámí se ženou úplně jinou, než je ona sama. Anna nemá nic z toho co Sylvie, má jen nájemní byt, taxík a svobodu, nechtěně vykoupenou řadou průšvihů i životních tragédií.

Sylvie je poprvé nedostupná, a ač to tak zprvu vůbec nevypadá, postupně se začne ukazovat, že si obě ženy mají nejen co říct, ale i jedna druhé mohou do dalšího života hodně dát.