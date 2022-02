Matěj Burda vyšel na sólovou dráhu singlem a klipem TV

„Od konce aktivní činnosti Come and Play, kde jsem skládal akustické písničky v angličtině, jsem hned začal plánovat comeback s novým vlastním projektem. Nakonec to trvalo celkem šest let, než jsem do této fáze dozrál, a nutno říct, že teprve setkání s Adamem Mišíkem a Enthikem bylo pro dotvoření mé představy o současném směru a posunutí se k realizaci pro mě zásadní. Snažil jsem se, aby měly nové skladby aktuální klubový zvuk, ale zároveň se z nich nevytratilo písničkářství a mé kapelové kořeny, “ komentuje to Burda.