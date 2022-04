Matěj Burda se našel v současném popu

„S mou bývalou kapelou Come and Play jsme si dali v roce 2017 tvůrčí pauzu a začali přemýšlet, že bychom se později na scénu vrátili po letech s anglickými písničkami s novým českým repertoárem. Nakonec jsme však zjistili, že už nejsme schopni se společně někam posunout, a tak jsme po deseti letech fungování skončili. V té době se zrodila má myšlenka na sólovou dráhu. Cesta k ní ale trvala pomalu pět let,“ vysvětlil Burda.

„Trend na hudební scéně i můj vkus se za posledních pět let poměrně proměnily. Na začátku jsem měl jasno, že půjdu na sólovou dráhu v podobném britpopovém žánru, jaký jsme dělali s Come and Play, ale česky. Nějak se mi však osobně nepodařilo přenést ten feeling z ostrovní kytarové scény do českých písniček. Proto jsem nakonec naskládaný materiál zahodil a dal tomu ještě pár let. V podstatě až působení v kapele Adama Mišíka mě přivedlo k současné mladé popové scéně, ve které jsem se našel a zjistil, že takovou hudbu chci dělat. Pořád mám kořeny v britské kytarové scéně, ale teď mě baví dělat tanečnější a beatovější věci. Není to kalkul ani snaha svézt se na vlně současného trendu, jen chci dělat hudbu, kterou mě samotného baví poslouchat, a propojovat tyto žánry,“ dodal.