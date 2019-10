Martyho banda: První koncert až po čtyřech letech

Pak potkal Honzu Mirgu a Víta Coufala, kteří měli podobný osud. Opustili své rockové kapely a byli volní. Inspirováni folkrockem spolu začali hrát a chuť do muziky se jim vrátila. „Kapelu jsme pojali jinak, než je to u nás obvyklé. Čtyři roky jsme byli zavřeni ve zkušebně. Chystali jsme písně, sehrávali se a byli jsme rozhodnuti, že s ní vyjdeme ven, až to bude dobře znít. S kolínským producentem Martinem Horáčkem jsme pak nahráli čtyři písničky a podařilo se nám spojit s Martinem Červinkou z vydavatelství SinglTon. Jemu se líbily a nabídl nám spolupráci,“ zavzpomínal na nedávné časy Marty.