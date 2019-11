Markéta Foukalová ze skupiny Lanugo: Vybudovali jsme pilíře, na které jsem hrdá

To nebyl důvod. Jsme v kapele parta kamarádů, kteří se rádi scházejí a rádi spolu hrají. Když někdo přinese písničku, zabýváme se jí. Buď ji nakonec odhodíme, nebo na ní pracujeme dál. Když jsme jich už měli pohromadě dost, začali jsme uvažovat o tom, že z nich sestavíme celé album. Byl to organický proces, neurčovali jsme si žádná data.

Je pravda, že pět let je docela dlouhá doba a původně jsme měli v plánu vydat desku dřív. Členové naší skupiny jsou nicméně ve věku, kdy mají rodiny, které si vyžadují spoustu času. Vždycky nám nachystají spoustu doprovodného programu v podobě různých nemocí a jiných neodkladných zábav. Museli jsme zkrátka vydání posunout.

Když se k tomu přidaly vážné rodinné problémy jednoho z našich členů, byl to dokonce důvod běh kapely dočasně zastavit. Všechno se ale postupně usadilo, věci do sebe zapadly a šlo to beze spěchu.