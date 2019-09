Marika Šoposká se lekla erotiky a změnila roli z milenky na Mádlovu manželku

Snímek Hra, který vstoupí do kin 31. října, prošel kuriózním vývojem. Herečka Marika Šoposká dostala nabídku na roli milenky a přijala ji. Když jí ale režisér Alejandro Fernández Almendras vysvětlil, co přesně by musela dělat, lekla se a raději se dohodli na roli manželky Jiřího Mádla. Milenku nakonec hraje Elizaveta Maximová.