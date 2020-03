Marek Ztracený zveřejnil vzpomínku na své dva vyprodané halové koncerty

„Tohle video je důkaz toho, že to jde, táhnout za jeden provaz. A nevím proč, ale čím dál tím víc mi přijde, že se tenhle text hodí k složité situaci, ve které teď všichni jsme. Bohužel, anebo vlastně bohudíky, protože v té písni to dopadne dobře. V textu se zpívá: Naše cesty rovný anebo klikatý, všechno bude dobrý, jsme jenom já a ty. Křičíš, že chceš ještě, že nejsme ztracený, za sucha za deště, stále jsme to my. Cest je plno – my dva jsme jen jedno. Dnes ale platí: My všichni jsme jen jedno,“ řekl Marek Ztracený ke koncertní verzi písně.