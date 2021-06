Marek Ztracený představuje letní písničku o rodičovství

„Píseň Moje milá je ze života a téma klipu je něco, co zažívají nebo časem zažijí nejspíš úplně všichni, a já nejsem výjimka. Je o tom, že někdy to rodičovství člověku může malinko přerůstat přes hlavu, ale stejně by nikdo z nás neměnil,“ říká Marek Ztracený.