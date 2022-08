Márdi z Vypsané fixy: Začínali jsme jako prázdninový projekt

Má angličtina je sice dost chatrná, ale podle toho, jak nadšeně mluvil, jak se tvářil a co jsem z jeho slov pochytil, byl nesmírně nadšený. Bylo vidět, že ač nám vůbec nerozuměl, protože pro něj byla čeština hatmatilka hobitů, náš set ho opravdu dostal. Kdyby měl možnost dostat nás na festival Glastonbury, tak tam jsme. Škoda že nevím, kdo to byl.

Nastřádali jsme spoustu písní, a protože jsme věděli, že chceme nahrát při každé návštěvě tři, vybrali jsme vždy jednu svižnou, jednu pomalou a jednu divnou. Z toho vznikl jakýsi pozdní sběr, proto je deska co do nálady tak široká.

Texty jsou pro mě to nejtěžší. Aby měly nějaký smysl, strávím s nimi mnohem víc času než s kytarou při skládání melodie. Na správný nápad nebo slovo vlastně čekám. Jednou za čas pak nastane jakýsi divnomoment, kdy nápad přijde. Jako by bylo ve vesmíru něco, co si mě vybere a řekne, že na mě zasvítí a já napíšu text. Stačí mi pak jen jedno slovo a jde to.

Nedávno jsem někde četl, že se blíží doba, kdy budou psát texty počítače. Uvidíme, jestli to bude stát za to a jestli budou někoho bavit.

Vůbec ne. Byl to projekt na prázdniny. V Pardubicích tehdy bylo asi čtyřicet kapel. O prázdninách ale všichni kluci odjeli, my ve městě zůstali a vymysleli si Vypsanou fixu jako takový prázdninový sranda projekt. Na konci prázdnin jsme si řekli, že ho zase za rok obnovíme, protože každý z nás hrál v nějaké jiné kapele.

Každé léto jsme nahráli jeden demosnímek. Když v roce 1996 vznikl třetí a nás vyhodili ze všech kapel, začal jsem si říkat, že Vypsaná fixa k něčemu spěje. Těch necelých třicet let je šílených, uteklo to neuvěřitelně rychle.

To je dobrá otázka. Možná je to tím, že náš první baskytarista přišel do kapely jako poslední a byl pak první, kdo odešel. Tím pádem každý další basák přišel jako poslední a možná ctil to, že odejde jako první. Náš první baskytarista u nás ale vydržel sedm let a druhý dvacet, takže to tak strašné není.