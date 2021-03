Manželka zesnulého Ivana Krále Cindy Hudsonová o albu Undiscovered: Dokonalost zvuku není vždy nutná

Proč si Ivana Krále vážíte jako hudebníka?

Zaslouží si to. Byl všestranný umělec. A nejenže umění vytvářel, ale krásné věci také miloval. Obrazy, interiérový design, šperky či grafiky. Měl rád cokoli esteticky hodnotného.

Jakou píseň, kterou jste společně vytvořili, máte nejraději?

Jeho hudbu dělím na dobrou, lepší a nejlepší. Žádné jiné kategorie nevidím. Ale mám nejraději melancholická slova písní, jako jsou Angel, Time a All Your Yesterdays. Ivan měl stejně jako já rád melancholii a zlomená srdce.

Nicméně z těch méně melancholických skladeb mám ráda Back Off, protože v ní jsem se naprosto odpoutala od svého typického psaní. Ivan mi řekl, že když Back Off zpíval, cítil se jako moderní americký kovboj. Legrační představa.

Bylo pro vás psaní textů k jeho skladbám velká výzva?

Vůbec ne. Ale když se ptáte na výzvy, vybaví se mi, jak jsme pracovali na skladbě Rest in Peace pro vzpomínku na prezidenta Václava Havla (Koncert Pocta Václavu Havlovi, jenž se konal v den jeho pohřbu, pozn. red.).

Měla jsem na to jen pár hodin a dokončovala jsem ještě v letadle cestou na pohřeb. I Ivan musel hudbu složit velmi rychle. Pořád mi opakoval, že to musím rychle dokončit, aby píseň stihl i nahrát.

Jaká byla vaše první společná skladba?

První, kterou jsme napsali spolu, byla Another Broken Heart. Dal mi melodii, já se na pár hodin zavřela do svého pokoje a vyšla ven s hotovým textem. Poslechl si frázování, potom zazpíval a bylo to skvělé. Zábava. I když si Ivan uměl napsat texty a někdy to dělal, radši pracoval s textaři, aby se mohl soustředit výhradně na hudbu.

Kdy jste se rozhodla vydat album Undiscovered?

Po jeho smrti jsem našla pevný disk s nevydanými písněmi. Poslechla jsem je a připomněla si, jak dobré jsou. Tak jsem zavolala do vydavatelství. Doma máme další disky, kazety a mini disky, na některých jsou nejspíš pavučiny.

Čeká mě mnoho archivování a poslouchání dalších neobjevených skladeb. A doufám, že to čeká i Ivanovy fanoušky.

Plánujete vydat i další skladby?

To všechno záleží na tom, co najdu na dalších discích. Ale jsem si jistá, že to bude výborná muzika. Pamatuji si řadu skvělých písní, o nichž si myslím, že nikdy vydány nebyly. Často jsem doma slyšela, jak hraje úžasné skladby, které na deskách zatím nejsou.

Váhala jste, zda skladby vydat, když nebyly zcela dokončeny?

Ne, protože dokonalost zvuku není vždy nezbytně nutná. Bylo by hezké, kdyby bylo možné je dotáhnout, ale to se nestalo.

Chápu, navíc demo verze mají často svůj půvab…

Ano. Podobný trend můžete sledovat i ve fotografii. Photoshop má dokonce velmi realistický nástroj, který dělá z nových perfektních snímků zašlé. Když lidé chtějí něco takového provádět se svými fotografiemi, je rozhodně v pořádku vydávat demo snímky. Pojďme tomu říkat kouzlo…

Co je pro vás na albu Undiscovered nejvzácnější?

Že je Ivan díky němu naživu! Chci, aby žil věčně, což je díky skvělé hudbě, kterou za sebou zanechal, možné. Věřím, že by byl mile překvapený a nadšený, kdyby věděl, že posloucháme další jeho skladby.

Budete nadále psát texty písní pro jiné muzikanty?

Zatím jsem byla natolik zaneprázdněna naší filmovou společností The Blank Generation, že jsem neměla čas na nic jiného. Ale teď, když jste to zmínila, zní mi to jako dobrý nápad.