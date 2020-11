Manažerka: Ondřej Pivec byl na Grammy nominován dvakrát

Z oficiálního seznamu Grammy nominací však není zřejmé, že byl Pivec nominován za výkon v tradičním R&B. Uvádí tam pouze The Baylor Project Featuring Jean Baylor & Marcus Baylor. Pivec se podílel na produkci a aranži kláves ve skladbě Sit On Down, nicméně jeho jméno výslovně uvedeno není.

Nominaci na nejlepší R&B album má Pivec za album All Rise s projektem Gregoryho Portera. Pivec s ním spolupracuje od roku 2013, v kapele hraje na Hammondovy varhany.

Pivec má z nominací radost. „S Gregorym (Porterem) jsme to trochu čekali, neboť získá nominaci od jisté doby téměř pokaždé, když něco vydá. Samozřejmě mě i celou kapelu to obrovsky potěšilo,” uvedl Pivec k nominaci na nejlepší R&B album.

Druhá nominace ho ale šokovala. „Ta naše písnička Sit On Down vlastně vznikla jen tak z nudy jako fórek na Instagram! Oni se natočili, jak ve studiu blbnou, já to slyšel ráno cestou do koupelny a hned mě k tomu napadla ta výsledná aranž,” uvedl.

Pivec už jednu cenu Grammy má. Gramofonek získal v roce 2017 za album Take me to the Alley s Porterovou kapelou v kategorii nejlepšího vokálního jazzového alba.

Českých umělců, kteří Grammy získali, je jen několik. Například v roce 1982 udělila akademie cenu za nejlepší operní nahrávku záznamu Janáčkovy opery Z mrtvého domu se sólisty Ivem Žídkem, Jiřím Zahradníčkem a Václavem Zítkem, kterou dirigoval Charles Mackerras. V roce 1986 dva gramofonky získal český rodák Jan Hammer, a to za nejlepší instrumentální skladbu a popový instrumentální výkon. V obou případech byla oceněna jeho hudba pro seriál Miami Vice.