Malířka Karolína Netolická: Svět je jako nafukovací skákací hrad

Pro mě je to životní téma. Člověk do přírody patří, pochází z ní, ale zároveň se svým chováním vyděluje. Kolikrát s ní neumí navázat dialog, ničí ji.

Silnou složkou je odcizenost. Když vytvářím skupiny lidí, je každý člověk tomu druhému vzdálený. Nemají mezi sebou bližší vazby. Nevedou dialogy, jsou odděleni. Často přemýšlím nad tím, že když se člověk vzdálí přírodě, může se mu to časem stát také v lidské společnosti. Člověk se začne vzdalovat člověku. Poslední dobou se mi stává, že namaluji něco, co se potom stane skutečností. Není mi to vůbec příjemné.

Je to spíš ztracený domov, jenž nás zároveň upozorňuje na naše chyby. Člověk je v něm uzavřený jako v kleci, ve které permanentně bloudí. Trouchnivějící větve porostlé lišejníky dávám do kontrastu s hladkými povrchy odpadkových pytlů, nafukovacích balonků nebo moderních péřových bund. Zajímá mě vztah nového a stárnoucího, něčeho vyhlazeného, co přetrvá věky, a toho, co naopak podléhá destrukci.