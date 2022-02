Malíř Martin Šárovec: Nikdy nevím, jak obraz dopadne

Už od sedmi let bylo mým snem stát se malířem. Někdy v patnácti letech jsme ve škole v hodinách výtvarné výchovy neustále malovali zátiší. To mě ale nebavilo. Učitelka mi vždycky vyčítala, že si to zátiší dělám podle vlastní fantazie, ne podle skutečnosti. Poradila mi, ať jdu studovat spíš scénografii. Já tehdy netušil, o co jde, to slovo mi připomínalo něco jako učební obor pro psaní scénářů. Ona mi však vysvětlila, že to je jevištní výtvarnictví.