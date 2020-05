Majitel Lucerna Music Baru Michal Filip: Když živé hraní, tak divákům, které vidíme

Od 19. do 30. května se v Lucerna Music Baru představí Mydy (19. 5.), Sto zvířat (20. 5.), PSH (21. 5.), J. A. R. (22. 5.), N. O. H. A (29. 5.) a Katarzia (30. 5.).

Ztráty jsou obrovské. Zaměstnáváme dvaatřicet lidí, takže je jednoduché si představit, že když nemáme žádný příjem z činnosti, nemáme je z čeho platit, stejně tak náklady na provoz. Jsme navíc klub bez státních dotací. Pět let jsme o ně žádali, ale nikdy jsme žádné nedostali s odůvodněním, že k nám chodí lidé, tak si poradíme sami.

Museli jsme se vždycky živit víceméně sami a jsme na to zvyklí. V situaci, která nastala, to znamená, že nás nikdo finančně nepodrží. Z pohledu národního hospodářství jsou navíc hudební kluby tak marginální věc, že jejich existence teď v podstatě nikoho nezajímá.

Když pak ministr kultury vyhlásí, že podpoří všechny instituce, které mají dotace, je to pro nás tragikomické. My žádné nemáme, takže v jeho očích nemáme na nějakou podporu nárok.

Ten nápad se rodil hned na začátku stavu nouze. Už při prvních streamech jsem si říkal, že hrát takzvaně do zdi je pro muzikanty velmi nepříjemné. Nechali jsme se inspirovat platformami používanými při domácí výuce žáků a pátrali jsme, která by nám umožnila vytvořit při koncertech interaktivní prostředí.

Muzikanti s nimi mohou v rámci vystoupení hovořit, mohou si dokonce vybrat, s kým budou mluvit, a diváci si doma zase mohou v počítači najít ty, kteří se dívají s nimi. Je to všechno mnohem zábavnější než běžný online koncert.

Zkusil jsem se také připojit a musím říct, že jsem se s vědomím, že můj obličej je v klubu vidět, choval jinak. Nebylo to klasické koukání na online přenos v počítači nebo televizi, pozorně jsem poslouchal a reagoval na to, co se děje.