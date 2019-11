Maďarsko se nezúčastní Eurovize, podle médií ji považuje za příliš gay

Maďarsko se nepřihlásilo do příštího ročníku písničkové soutěže Eurovision Song Contest. I když to země oficiálně nijak neodůvodnila, server index.hu napsal, že vládním kruhům se soutěž zdá příliš teplá. Mluvčí vlády Zoltán Kovács označil toto tvrzení za lživé, ale důvod neúčasti ani on neupřesnil.