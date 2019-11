Má mě rád(a) nebo ne aneb Jak partnerské vztahy ovládly český film

Jen s lehkou nadsázkou lze říci, že v nich každý chodí/spí/rozchází se s každým, takže nepravidelnému divákovi stačí se po pár měsících rychle zorientovat a může lehce naskočit do někdy i patnáct let jedoucího vlaku.

Snímky, které by se dobře uplatnily jako jednotlivé díly libovolného seriálu, se valí do kin, někdy propadnou, někdy jim to u diváků i vyjde, jako třeba režijnímu debutu Petra Kolečka Přes prsty o dvou beach volejbalistkách a jednom obstarožním donchuánovi, na který už přišlo 340 000 diváků. Půl milionu to sice není a patrně ani nebude, ale přes 52 milionů na tržbách jsou přece jen hezké peníze.