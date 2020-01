Lucie s No Name a Lake Malawi vystoupí v létě pod širým nebem

Pop-rockoví slovenští No Name hrají v sestavě Igor Timko - zpěv, Dušan Timko - kytara, Ivan Timko - bicí, Roman Timko - kytara, Pavol Jakab - basa a Zoli Šallai - klávesy. Působí na scéně dvě desítky let a už kdysi dělali Lucii předkapelu.

„Před 20 lety Lucie hledala na Slovensku předkapelu, chystali tehdy amfiteátrové turné, tak jsme jim poslali naši kazetu. Jeden den se na náš koncert vypravil Michal Dvořák a po koncertě nás oslovil s tím, že teda předkapelou budeme my. Byl to neuvěřitelný pocit, no a dnes po dvaceti letech se po zmíněném turné znovu s Lucií ocitneme na jednom pódiu v téměř identické sestavě. Zázraky se dějí, a věřím, že když na sobě makáte, tak se z fanoušků a idolů mohou stát za 20 let kolegové,“ zavzpomínali No Name.