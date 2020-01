Lounová chce zaujmout s baladou Dark Water i na Eurovizi

Lounová natočila píseň Dark Water už před rokem a schovávala si ji pro zvláštní příležitost. „My jsme před rokem a něco v Los Angeles složili a natočili nádhernou písničku a já jsem si říkala, že by bylo hrozně fajn počkat na nějakou skvělou příležitost, kde tuhle píseň vydat, protože nejenom mě osobně chytila za srdce, ale i každý, komu jsem tu píseň pustila, mi řekl, že je to světový hit,” říká Olga, která nyní odhalila i videoklip.

„Natáčeli jsme moderní tanec Amélie Pokorné, která s danou choreografií zvítězila na mistrovství světa. Bylo to velmi náročné, protože jsou to velká studia a není jednoduché je vytopit. Byla tam tak taková zima, že voda v bazénu velmi rychle chladla. Amálka byla přesto velmi statečná a celou choreografii opakovala neustále dokola,” vzpomíná zpěvačka. Režisérského žezla se ujal F. A. Brabec.

„Vkus posluchačů se nedá nikdy odhadnout, takže netuším, jaké mám šance. Ale jelikož jsem optimistka, tak už jenom svou účast v národním kole hodnotím pozitivně, a to především v tom, že se moje písnička dostane k uším nejenom českých posluchačů, ale také k těm evropským. V tom vidím tu největší výhodu. Pokud bych se dostala do finále, bylo by to ještě úžasnější, ale i tak jsem vděčná už jenom za tuto příležitost.”