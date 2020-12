Loď s otroky pluje po rozbouřených vodách

Po pár stránkách se totiž začne méně informovaný čtenář, který devadesátky na vlastní kůži nezažil, poněkud ztrácet. Pokud přistupuje ke knize jako k běžnému románu, často mu, kvůli množství postav, dějů a paralelně se rozvíjejících případů, jde hlava kolem. Pamětník je na tom o něco lépe. Musí ovšem často pátrat v paměti, aby si dokázal do skládačky dát správné fragmenty a zasadil je do kontextu.

Loď s otroky není určitě špatná kniha, už jen proto, že je dobrou, byť přece jen fiktivní, sondou do minulých časů. Na druhou stranu by bylo zřejmě lepší, kdyby autor rozdělil příběh na jednotlivé povídky, ve kterých by hlavní hrdina řešil vždy jen jeden fundamentální případ. Děj by pak byl mnohem přehlednější.