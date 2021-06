Letní shakespearovské slavnosti ve znamení magie

„Baví nás vytvářet na jevišti magický svět a být tak trochu básníky, což koresponduje i se Shakespearem, který byl bytostný básník,“ přiblížil volbu titulu Lukáš Trpišovský. A Martin Kukučka dodává: „Není to hra o katastrofě, jak by se podle titulu dalo soudit, ale o setkání. Pro nás je to setkání s herci, s nimiž jsme se už potkali, ale po dlouhé době i s diváky. Bude to setkání dramatické, magické i zábavné.“