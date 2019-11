Lenka Nová odesílá písňový vzkaz na Adresu: Nebe

„Téma alba jsem chvíli hledala, ale potom jsem jednou v rádiu slyšela, jak nějaký muž věnuje písničku svojí zjevně dlouholeté přítelkyni Marii a moc se jí omlouvá. Najednou jí přes písničku vzkazoval něco, co jí nebyl schopen říct doma v kuchyni. Že to zvoral a že ji má rád. A tam to začalo sepínat,“ líčí Lenka Nová.

Požádala tedy své fanoušky, aby jí dopisy pro své blízké, a už dávno odeslané, nebo jen založené do šuplíku, poslali. Dorazila jich asi stovka, kterou společně s našimi předními textaři začala přetvářet do podoby písňových textů. To je případ i autora prvního singlu. Slovenský textař Vlado Krausz totiž prostřednictvím písně Adresa: Nebe píše svému tátovi.

Lenka Nová požádala fanoušky o jejich dopisy těm, kteří odešli. Foto: archiv umělkyně

„Smrt a ztráta někoho blízkého je tématem řady těch dopisů, jsou tam opravdu silné emoce. Vlado Krausz to uchopil moc hezky. Ono to čistě technicky zní jako trochu morbidní záležitost – dopis zemřelému tátovi. Ale chci zdůraznit, že je to čistá krásná vzpomínka. Nedávno jsem byla v Mexiku, kde se mi líbilo, že místní oslavují život zemřelého, místo aby oplakávali smrt. Tuhle píseň vnímám podobně,“ říká Nová.

O hudbu k singlu se postarala zpěvačka, její nápad jí pomohl dotáhnout kytarista Josef Štěpánek. „Bohužel neovládám žádný nástroj perfektně. Díky moderním technologiím a hře dvěma prsty na klavír jsem však schopná vyplodit legrační demáč, ze kterého Pepa už pochopí, jakou mám představu. Většinou vycházíme z pěvecké linky, kterou vymýšlím na základě hotového textu, který mě vede,“ vysvětluje Lenka Nová.

„Vycházeli jsme z toho, že všechny písně musí obstát jen s kytarou, bez jakýchkoliv příkras. Pak jsme jim teprve začali oblékat různé kabátky. Celkově jsme se rozhodli už na začátku pro čisté, jednoduché aranže,“ dodává.

Celá parta, která na desce pracuje, se shodla na tom, že Adresa: Nebe má být jeden ze singlů. A proč vychází zrovna jako první? Protože v podzimním čase bude rezonovat lépe než třeba na jaře. „Nevzpomínám si, že bych někdy vydávala písně ke konkrétnímu svátku, ale Dušičky se pro to téma hodí,“ soudí zpěvačka.

Na turné se po vydání chystaného alba vydá s kapelou příští rok na podzim. Na tři větší koncerty 12. listopadu 2020 ve Foru Karlín v Praze, 18. listopadu 2020 v brněnském Sono Centru a 25. ledna 2021 v Měšťanské Besedě v Plzni se začnou prodávat vstupenky zároveň s vydáním pilotního singlu 2. listopadu 2019.