Lambda: Zaměřujeme se na hraní v Evropě

„Koncept instrumentální kapely byl od začátku jasný. Už předtím jsem v takové hrál, a když jsem studoval v Praze, chodil jsem hodně na instrumentální koncerty. Občas se mi také stalo, že jsem slyšel hrát skvělou kapelu, ale když přišel zpěv, všechno shodil. Skupina, kterou jsme založili s Vaškem Ruttkayem, tedy měla být buď s výborným zpěvákem, nebo instrumentální,“ vysvětlil kytarista Filip Faschingbauer.

Na prvním minialbu Space Express, které vyšlo v roce 2015, však Lambda se zpěvem koketovala. Pozvala si Davida Kapina z českobudějovických Black Velvet Suicide. Nebylo to ale ono. „Posluchač si v těch instrumentálních plochách může představit cokoli. Je to na něm. Možná v nich uslyší i melodie a hlasy, které tam nejsou, ale rodí se mu v hlavě. Pro každého je to jiné,“ podotkl Faschingbauer.

„Pro nás mají naše skladby takový význam, jaký jsme jim dali na začátku,“ dodal baskytarista Václav Ruttkay, jenž coby výtvarník stojí za další důležitou složkou konceptu Lambdy, a sice vizuálním ztvárněním skladeb při koncertech. K předcházejícímu albu Heliopolis (2019) vytvořil animovaný film, jakýsi rozhýbaný komiks.

„Věděli jsme, že k nějakým projekcím časem dojdeme. Když jsem pak měl potřebu udělat komiks, navrhl jsem, že bych ho spojil s naší hudbou. Byl to ambiciózní projekt, ale kvůli covidu se nám ho nepodařilo moc prezentovat. V roce 2020 jsme měli hrát v západní Evropě a Anglii. Koncerty měly být s projekcí, ale kvůli pandemii neproběhly. A tak jsme to celé představili jen na dvou akcích, v Českém Krumlově a Praze,“ shrnul Ruttkay. Na jaře roku 2020 začala čtyřčlenná skupina pracovat na albu Vere Modus. Loni na začátku roku ho začala nahrávat. Původní verzi ale nepoužila a vše natočila znovu.

„Loni v létě jsme si nové skladby zahráli naživo a zjistili jsme, že studiový záznam nemá potřebnou atmosféru. Na koncertech měly jiné emoce. Některé dostanou správnou flow, až když je člověk začne hrát před diváky,“ vysvětlil Faschingbauer.

„Na albu se všechno točí kolem přírody. Myslím, že ten koncept vznikl z velké části kvůli covidu, kdy jsme si do přírody chodili takříkajíc čistit hlavy. Ve zkušebně máme velké okno, za kterým se pohupují větve stromu, o kus dál je skála. Já na ně při zkouškách koukal a říkal si, že takhle nějak by naše album mělo vypadat. Zároveň jsem věděl, že už nechci kreslit další komiks. Místo toho jsem oslovil kameramana Viktora Karbana, se kterým jsme na dva dny vyrazili natáčet do přírody,“ představil pozadí vzniku nového alba Ruttkay. Dodal, že ty záběry budou v klipech.

Lambda je kapela, která často hraje v zahraničí. Je to dokonce pro její koncertní činnost gró, protože v Čechách její hudba tolik fanoušků nemá. „Chodí na nás v Praze, Brně, Ostravě a doma v Krumlově. Potká se to i jinde, ale my se zaměřujeme na hraní v Evropě. Za posledních šest let jsme tam odehráli na sto dvacet koncertů,“ uvedl Faschingbauer.

„Když jsme s ježděním do zahraničí někdy v roce 2015 začínali, zaplatili jsme si jídlo a naftu, zahráli koncert pro pět až třicet lidí, v noci se vyspali na pódiu ve spacích pytlech a jeli jsme dál. Naopak na posledním turné jsme si vydělali na nahrání desky,“ dodal.