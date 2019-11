Lake Malawi se za rok v listopadu představí v O2 universum

Ttříčlenná indie-popová kapela, kterou založil zpěvák Albert Černý, hraje od roku 2013. V letošním roce se jí podařilo úspěšně reprezentovat Českou republiku na soutěži Eurovision Song Contest v Tel Avivu. S písní Friend of a Friend skončila ve finále jedenáctá, což je druhý největší úspěch českého interpreta na zmíněné akci.

Tento krok otevřel kapele nejen vícero dveří do zahraničí, ale také možnost konečně uskutečnit velký koncert na domácí půdě, který byl vždy jejím cílem a snem.

„Věříme, že v tomhle jsme nejsilnější. Jsme schopni hrát před několika tisíci diváky a na velké scéně. Takový koncert byl vždy naším cílem. Ta energie je ve velké hale úplně jiná,“ shrnuje Albert Černý své zkušenosti nejen z Eurovize, ale i předskakování zahraničním interpretům The Kooks, Mika nebo Thirty Seconds To Mars.

Kromě samotného koncertu chystá kapela na příští rok i vydání několika singlů. Právě teď vychází první z nich - Stuck in the 80s, který žánrově navazuje na písničku Friend of a Friend a definuje tak novou etapu kapely, nový zvuk a pozitivní energii.