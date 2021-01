Lady Gaga zazpívá na inauguraci Bidenovi

Inaugurace by se měla konat kolem 11:30 před Kapitolem ve Washingtonu. Programu se má zúčastnit i zpěvačka Jennifer Lopez. Co bude zpívat, nebylo zveřejněno. Recitovat bude Amanda Gormanová a promluví také dva duchovní, otec Leo O’Donovan a reverend Dr. Silvester Beaman.

Gaga v roce 2020 ovládla ceny americké MTV. Dostala pět ocenění, mimo jiné v kategorii umělec roku. V kategorii píseň roku uspěla i s kolegyní Arianou Grande se společným songem Rain On Me a společně s Kanaďanem Justinem Bieberem zabodovala i v letos nové kategorii „nejlepší hudební video z domova” díky klipu k písni Stuck with U.