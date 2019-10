Kytarista Thurston Moore přijede po vydání radikálního trojalba

Thruston Moore pomáhal v Sonic Youth definovat kytarový noise, když pracoval se zpětnou vazbou, zkreslením a efekty a vytvářel s jejich pomocí zvukové stěny. Během let Moore spolupracoval s řadou významných experimentujících hudebníků, jako byl avantgardní kytarista Glenn Branca, který propojoval avantgardní rock s minimalismem, freejazzový saxofonista Evan Parker, John Zorn, Lydia Luch, ale také Yoko Ono.

První sólové album Psychic Heats sice vydal už v roce 1995, ale další Trees Outside The Academy následovalo až po dvanácti letech. Po něm následovala záplava nahrávek, často ovšem vydaných jen v malých nákladech u malých firem, postihujících různé polohy tvůrce od noisových ploch na Sensitive / Lethal až po skladby s doprovodem smyčců na Demolished Thoughts nebo písně pro dvanáctistrunku 12-Strings Meditations For Jack Rose.