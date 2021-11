Kytarista Queen: Nikoho nezajímalo, že Freddie není úplně bílý. Aktivisté nepřemýšlí

May uvedl, že kdyby se Queen měli prosadit dnes, byli by nuceni přijímat lidi různého pohlaví, barev a transgender lidi.

„Naše generace udělala hodně chyb, ale ne každý v naší generaci se mýlil a ne každý z dnešní generace má pravdu... dělám si starosti s cancel culture. Myslím, že něco z toho je dobré, ale také to přináší špatné věci a nespravedlnosti,“ míní kytarista.

„Například Freddie přišel ze Zanzibaru, nebyl Brit, nebyl tak úplně bílý a nikoho to nezajímalo. Nikdo o tom nikdy nediskutoval. Byl to muzikant, byl náš kamarád, náš bratr. Nemuseli jsem se zastavit a přemýšlet: Máme s ním pracovat? Má správnou barvu? Má správnou sexuální orientaci? Nic z toho se nestalo a teď mi připadá děsivé, že byste museli takto kalkulovat.“

Brian May, kytarista kapely Queen

May o tom hovořil poté, co hudební ceny Brit Awards zrušily rozdělení na mužské a ženské kategorie. Vyvolalo to pozitivní o negativní reakce.